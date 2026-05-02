ريازور يحتضن قمة العراق وإسبانيا استعداداً للمونديال

شفق نيوز- بغداد

أفاد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، غالب الزاملي، يوم السبت، بأن الاتحاد حسم موعد انطلاق المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني في إسبانيا منتصف الشهر الحالي.

وأوضح الزاملي لوكالة شفق نيوز، أن "المعسكر سيبدأ في 18 أيار/مايو الجاري"، مؤكداً أن "الاتحاد اتفق رسمياً مع نظيره الإسباني على استضافة المنتخب الوطني لخوض مباراة ودية ستقام على ملعب (ريازور) التابع لنادي ديبورتيفو لاكورونيا".

وأشار إلى أن "المواجهة الودية ستقام قبل يوم واحد من انتهاء المعسكر المقرر في 5 حزيران/يونيو المقبل".

وأضاف الزاملي أن "المدير الفني، أرنولد، سيعلن قريباً قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر، الذي سيتخلله أيضاً لقاء ودي إضافي ضمن التحضيرات الأخيرة للمنتخب قبل خوض منافسات كأس العالم".

وبين أن "المنتخب العراقي سيخوض أولى مبارياته الودية أمام منتخب أندورا يوم 29 أيار/مايو في مدينة لوغو الإسبانية، على أن يواجه منتخب إسبانيا يوم 4 حزيران/يونيو في مدينة لاكورونيا، قبل أن يختتم مبارياته الودية بمواجهة ساحل العاج يوم 8 حزيران/يونيو في مدينة شيكاغو الأميركية".

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب العراقي مشواره في كأس العالم بمواجهة النرويج فجر الأربعاء 17 حزيران/يونيو عند الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت بغداد.

وفي الجولة الثانية، يواجه العراق منتخب فرنسا، وصيف بطل العالم، يوم الثلاثاء 23 حزيران/يونيو عند الساعة الثانية عشرة ظهراً.

ويختتم المنتخب العراقي مباريات دور المجموعات بلقاء أمام منتخب السنغال يوم الجمعة 26 حزيران/يونيو عند الساعة العاشرة مساءً، وسط طموحات كبيرة بحجز بطاقة التأهل إلى الدور الثاني في هذه المشاركة التاريخية.