"بثلاثية نظيفة".. منتخب ناشئي العراق يتغلب على نظيره الإيراني "تجريبياً"

شفق نيوز/ تغلب منتخبُ ناشئي العراق على نظيره الإيرانيّ بثلاثةِ أهدافٍ دون مقابل في المباراةِ التجريبيّة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس في العاصمةِ القطرية الدوحة ضمن معسكره التدريبيّ لتصفياتِ كأس آسيا الشهر المُقبل.

وتناوبَ كل من اللاعبين أمير فلاح وكرار كاظم وزين العابدين جاسم على تسجيلِ أهداف منتخب الناشئين في المواجهةِ التي حضرها رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال ورئيسُ وفد منتخب الناشئين عضو المكتب التنفيذيّ لاتحاد الكرةِ رحيم لفتة.