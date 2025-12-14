بثلاثية نظيفة.. مانشستر سيتي يعود لمطاردة أرسنال إلى القمة

شفق نيوز- لندن

حقق فريق مانشستر سيتي انتصاراً ثميناً على كريستال بالاس 3-0، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وقاد المهاجم الدولي النروجي إرلينغ هالاند فريقه مانشستر سيتي إلى العودة من لندن بفوز كبير بثنائية، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 41، وأضاف فيل فودن الهدف الثاني في الدقيقة 69، قبل توقيع النروجي على ثنائيته في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

ورفع فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا رصيده إلى 34 نقطة، معيداً الفارق إلى نقطتين مع أرسنال المتصدر والفائز على ولفرهامبتون أمس السبت بصعوبة 2-1، برصيد 36 نقطة.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث مبتعداً بفارق نقطة عن سيتي الوصيف وثلاث عن أرسنال المتصدر.

بدوره، تابع سندرلاند عروضه القوية ونتائجه الإيجابية، بإسقاطه ضيفه وجاره نيوكاسل 1-0 في مواجهة هي الأولى بينهما في الدوري على ملعب "ستاديوم أوف لايت" منذ عشرة أعوام.

وسجل المهاجم الألماني نيك فولتماده هدف المواجهة الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 46.