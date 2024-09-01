بثلاثية نظيفة.. ليفربول يقسو على المان يونايتد

شفق نيوز/ سجل الدولي المصري محمد صلاح هدفا، وصنع هدفين اليوم الأحد، ليقود ليفربول لفوز كبير 3-صفر على مضيفه مانشستر يونايتد في مباراة قمة بالدوري الإنكليزي الممتاز.

ووضع لويس دياز ليفربول في المقدمة في الدقيقة 35 بعدما تلقى تمريرة عرضية من صلاح من يمين منطقة الجزاء قابلها دياز برأسية في الشباك.

وضاعف دياز النتيجة بعد سبع دقائق أخرى من تمريرة متقنة من صلاح قابلها بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى.

وأكمل صلاح ثلاثية فريقه في الدقيقة 56 بعدما تلقى تمريرة من دومينيك سوبوسلاي سددها اللاعب المصري بلمسة واحدة بالقدم اليسرى في الشباك من على حدود منطقة الجزاء.

ورفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط من ثلاث مباريات بالتساوي مع مانشستر سيتي حامل اللقب، بينما يحتل يونايتد المركز 14 بثلاث نقاط.