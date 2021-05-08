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بثلاثية نظيفة.. الشرطة يحسم مواجهة الكرخ المؤجلة بدوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-08T14:59:47+0000
بثلاثية نظيفة.. الشرطة يحسم مواجهة الكرخ المؤجلة بدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ فاز فريق نادي الشرطة لكرة القدم، يوم السبت، على فريق نادي الكرخ بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الممتاز.

وجرت اليوم على ملعب الساحر احمد راضي في بغداد، وسجل للشرطة اولاً اللاعب مازن فياض في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني عزز امجد عطوان نتيجة الشرطة بتسجيله هدفاً ثانياً في الدقيقة 48 من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 59 سجل الشرطة هدفاً ثالثاً عن طريق محمد داود.

ورفع الشرطة رصيده الى 58 نقطة بالمركز الثاني، فيما تجمد رصيد الكرخ عند النقطة 36 بالمركز العاشر.

وكان فريق نادي القوة الجوية قد عزز صدارته يوم أمس الجمعة، بعد فوزه على فريق نادي نفط الوسط بمباراة مؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين بثلاثة أهداف لهدفين ليرتفع رصيده الى النقطة 63 نقطة.

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