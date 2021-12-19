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بتوقيع البحري.. كربلاء يفقد صدارة دوري التأهيل لصالح البيشمركة

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-19T14:51:23+0000
بتوقيع البحري.. كربلاء يفقد صدارة دوري التأهيل لصالح البيشمركة

شفق نيوز/ جرت اليوم الأحد، خمس مباريات ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى المؤهلة للدوري الممتاز بكرة القدم.

وأسفرت النتائج عن فوز فريق نادي ديالى على مضيفه فريق نادي الشرقاط بنتيجة 4-3، وفوز فريق نادي البحري على ضيفه المتصدر فريق نادي كربلاء بنتيجة 2-0، وتعادل فريق نادي الجنسية مع ضيفه البيشمركة بنتيجة 1-1، وفوز فريق نادي الناصرية على ضيفه فريق نادي غاز الشمال بنتيجة 3-0، وتعادل فريق نادي السماوة مع ضيفه فريق نادي الحسين سلبيا من دون اهداف ، وبخسارة كربلاء اليوم وتعادل البيشمركة يكون الاول قد تنازل عن الصدارة بفارق الأهداف لصالح الاخير ولكل منهما 21 نقطة.

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