بتورفيتش يخوص اختبار "المواجهة الحاسمة".. ارآء مختصين في مباراة العراق - قطر

شفق نيوز/ رجح مختصون في كرة القدم العراقية، الاثنين، أن يظهر لاعبي المنتخب الوطني بشكل جيد في "المباراة المصيرية" أمام منتخب قطر اليوم، عادين هذه "المواجهة الحاسمة" اختباراً حقيقياً لللمدرب "بيتروفيتش" لوضع الحلول.

وأفاد مدرب المنتخب العراقي السابق حكيم شاكر، بأن الفريق امام مفترق طريق في بطولة العرب، وهو يلاقي اليوم منتخب قطر صاحب الارض والجمهور.

وقال شاكر ، لوكالة شفق نيوز، إن منتخب قطر يمتاز بالاداء الجماعي، كما أنه يمتلك عاملي الارض والجمهور، وهذا جانب مهم بكرة القدم الحديثة، فضلاً عن امتيازه باللعب على الاطراف في بناء الهجمة وامتلاكه لاعبين على مستوى عال.

واكد حكيم ضرورة عدم ترك زمام الامور للمنتخب القطري، اذ يتوجب مفاجئة المنتخب القطري باسلوب هجومي وضغط على مرماه، وأن لاندخل المباراة ونحن نتحذر اللعب .

ودعا حكيم اللاعبين، لأن يقدموا اداءً رجولياً يؤهلهم للفوز، وأن يؤدوا واجباتهم طوال مدة اللعب، ويلعبوا بتركيز ويستغلوا اشباه الفرص، لافتاً إلى أن منتخبنا دائما مايظهر في صورة جميلة بالمباريات الصعبة المصيرية بمستوى رائع وادء مميز .

بينما رأى اللاعب الدولي السابق نعيم صدام، أن المنتخب الوطني العراقي سيلعب فقط على الجانب النفسي الذي دائماً ما يكون مهم في مثل هكذا مواجهات حاسمة، اما منتخب قطر سيلعب على الجانب الفني والتكتيكي وسيحاول احراج منتخبنا والضغط عليه منذ البداية .

وأضاف صدام، لوكالة شفق نيوز، أن مباراة اليوم اختباراً حقيقياً لبتروفيتش وعليه أن يتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه، وأن يضع الحلول، ويوظف اللاعبين داخل الملعب بشكل صحيح، ويقدم تشكيلة قادرة على الفوز في لقاء اليوم.

وبين صدام، أن المدرب بيترفيتش عرف كيف يتعامل مع اللاعبين، لافتاً إلى أن المدرب السابق ادفوكات لم يكن سيئاً بل مدرب كبير، ولو تواجد منذ وقت مبكر لتمكن من المنافسة في كأس العرب والتأهل الى كأس العالم .

وأشار إلى أن المنتخب يعاني عدم الاستقرار الاداري، معتبراً أن ما يحدث للمنتخب الوطني هو نتيجة تخبطات سابقة.

ودعا صدام، الجمهور العراقي والمتابعين إلى دعم المنتخب الوطني في لقاء اليوم امام قطر وفي كل المنافسات والبطولات الدولية.

وفي وقت سابق، ناشد مدرب المنتخب العراقي السابق يحيى علوان، الاتحاد العراقي لكرة القدم بالاستعانة باراء وافكار المدربين والاكاديميين العراقيين، وحذر أن الكرة العراقية "ستسقط".

ويلتقي المنتخب العراقي نظيره القطري في آخر مواجهاته ضمن منافسات المجموعة الاولى لبطولة كأس العرب الجارية أحداثها في العاصمة القطرية الدوحة.

وتقام المباراة على ستاد "البيت" في العاصمة الدوحة في الساعة العاشرة من مساء اليوم الاثنين، وتقام في التوقيت ذاته مباراة منتخبي البحرين وعمان وستحدد المواجهتين المنتخب المتأهل الى الدور الربع نهائي بعد ان ضمن منتخب قطر التذكرة الاولى ليبقى الصراع حاداً على المركز الثاني.

ويكفي المنتخب العراقي الفوز في التأهل بعيداً عن حسابات نتيجة مواجهة البحرين وعمان.

ويؤكد مدرب المنتخب العراقي "زيليكو بتروفيتش"، أنه سيواجه منتخب قطر بهدف التأهل إلى الدور الثاني في بطولة كأس العرب، واللعب على الفوز بكأس البطولة.