بتواجد 6 لاعبين فقط.. حكيم شاكر يطلق تدريبات منتخب أساطير العراق على ملعب الشعب

شفق نيوز/ انطلقت اليوم الثلاثاء، تدريبات منتخب أساطير العراق لكرة القدم، في ملعب الشعب الدولي بغياب كبير وصل إلى 33 لاعباً من بين 39 لاعبا تمت دعوتهم.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز تواجد في التدريبات ستة لاعبين فقط من الذين تمت دعوتهم للمنتخب، وهم حبيب جعفر وسعد عبد الحميد ومؤيد خالد ومهدي كريم ومصطفى كريم والحارس علي مطشر.

وقد أجرى اللاعبون وحدة تدريبية متكاملة استعدادا لبطولة الخليج للأساطير التي تنطلق 20 من الشهر الحالي في الكويت.

واستدعى مدرب منتخب أساطير العراق حكيم شاكر، (39) لاعباً للدخول في التدريبات تحضيراً للمُشاركة في بطولة الخليج للأساطير التي تستضيفها دولةُ الكويت الشهر الحالي.

وضمت القائمةُ كلاً من: نور صبري ومحمد كاصد وعلي مطشر وحيدر عبد الأمير وحيدر محمود ومهدي كريم وعلي حسين رحيمه وحيدر عبيد وياسر رعد وسعد عطية وباسم عباس وسعد عبد الحميد ووسام زكي وهوار ملا محمد وقصي منير ونشأت أكرم وصالح سدير وكرار محمد وخلدون إبراهيم وحبيب جعفر وليث حسين وسامر سعيد وأوس إبراهيم وجستن ميرام ورزاق فرحان ويونس محمود ومصطفى كريم وحيدر صباح وأحمد مناجد وحمادي أحمد وخالد مشير وجاسم محمد حاجي وسامال سعيد ومحمد علي كريم ومؤيد خالد وسلام شاكر وهيثم كاظم وأحمد إياد وسعد قيس.