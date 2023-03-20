بتواجد 23 لاعباً.. المنتخب العراقي يتدرب ويجهز حقائب السفر ليشد الرحال إلى روسيا

شفق نيوز / أجرى المنتخب العراقي، اليوم الاثنين، وحدة تدريبية بتواجد 23 لاعباً بينهم الوافد الجديد (اندريه السناطي)، فيما يستعد للمغادرة يوم غد الى روسيا للدخول في معسكر وتدريبي تخلله مباراة ودية مع المنتخب الروسي نهاية الشهر الجاري.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "المنتخبُ الوطنيّ باشر، عصر اليوم الاثنين، أولى وحداته التدريبيّة استعداداً لمعسكر روسيا في (21-27) آذار الحالي".

وحضر التدريبات، وفق البيان، "رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال وأعضاء الاتحاد احمد الموسوي وغالب الزاملي وكوفند عبد الخالق والأمين العامّ للاتحاد محمد فرحان".

وتابع البيان أنه "شارك في التدريبات (23) لاعباً هم كل من: جلال حسن، أحمد باسل، فهد طالب، علي فائز، مصطفى ناظم، إبراهيم بايش، اسو رستم، أمجد عطوان ، محمد علي عبود ، أحمد يحيى، حسين عمار ، أحمد فرحان ، حمزه عدنان ، مصطفى محمد، لؤي العاني ، حسين علي ، كرار نبيل ، الكسندر اوراها ، مناف يونس ، علي الحمادي ، أسامة رشيد و أيمن حسين، إضافةً الى مشاركة اللاعب اندريه السناطي المحترف في صفوفِ سيريس السويدي والذي يتواجد في العاصمةِ بغداد لغرض استكمال أوراقه الرسميّة".

وأوضح البيان أن "التدريبات سبقتها محاضرة للمدرب خيسوس كاساس مع اللاعبين، تلتها المباشرة الفعلية بالوحدةِ التدريبيّة، واختتمت بلقاء رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال مع لاعبي المنتخبِ الوطني، ومن المؤمل أن يغادرَ وفد المنتخب الوطنيّ غداً إلى سوتشي الروسيّة للبدء في المعسكر، قبل أن يواجه منتخبَ روسيا في السادس والعشرين من الشهر الحالي في ملعبِ زينت في سانت بطرسبيرغ".