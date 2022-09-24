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"بتنظيم بريطاني".. خليجي 25 في البصرة مئة بالمئة  

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-24T07:51:36+0000
"بتنظيم بريطاني".. خليجي 25 في البصرة مئة بالمئة  

شفق نيوز/ أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم فراس بحر العلوم، اليوم السبت، أن بطولة خليجي 25 ستقام في البصرة جنوبي البلاد مئة بالمئة .

وقال بحر العلوم لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد متواصل مع الاتحاد الخليجي للعبة، الذين أبلغونا برسائل تطمينية، سيما بعد  ارتياحهم لمراحل انجاز ملعب الميناء".

وأضاف أن "كل المنشآت أصبحت جاهزة لاستقبال البطولة قبل موعدها، باستثناء ملعب الميناء الذي لم يتبقى على إنجازه سوى مدة بسيطة".

وأشار إلى أن "اتحاد الكرة اتفق مع شركة عالمية بريطانية مختصة لتنظيم خليجي البصرة، والتي سبق لها أن نظمت بطولة أمم آسيا عام 2011".

ومضى قائلاً  أن "اتحاد الكرة العراقي اتفق مع الشركة على الأمور المالية واللوجستية وكل الجوانب الأخرى"، مؤكدا "ستباشر عملها قريباً".

ومن المقرر أن يصل اليوم السبت، وفد الاتحاد الخليجي إلى محافظة البصرة للكشف على مراحل انجاز المنشآت التي ستحتضن خليجي 25 سيما ملعب الميناء .

وقال مصدر في اتحاد الكرة لوكالة شفق نيوز، إن زيارة اليوم وتحديدا هذه المرة مختلفة ومهمة للوفد الخليجي كونها حاسمة وسيطلع من خلالها على ملعب الميناء والكشف على آخر ما وصل إليه سير العمل بالملعب، سيما الملاحظات المتبقية .

وستشمل الزيارة باقي الاماكن المهمة منها الفنادق المخصصة لوفود المنتخبات التي ستحضر البصرة للمشاركة في البطولة .

وأشار المصدر، إلى أن الوفد سيطلع على أماكن الاجتماعات واماكن اجراء القرعة المقررة إقامتها في الأسبوع الثالث من الشهر المقبل بمشاركة ممثل الدول الخليجية .

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