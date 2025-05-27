بتفاصيل مغرية.. يامال مع برشلونة بعقد طويل الأمد حتى 2031

شفق نيوز/ يوشك نجم كرة القدم الإسبانية لامين يامال، على توقيع عقد طويل الأمد مع نادي برشلونة يمتد حتى عام 2031، بحسب ما أفادت به صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ومن المتوقع أن يتم توقيع العقد الجديد، اليوم الثلاثاء، قبل أن يتم اللاعب عامه الثامن عشر في 13 يوليو/ تموز المقبل.

ويأتي ذلك بعدما كان هناك اتفاق سابق بين النادي واللاعب على عقد حتى عام 2030 يدخل حيز التنفيذ بمجرد بلوغه السن القانونية، إلا أن العروض القوية التي قدمها مؤخراً جعلت هذا الاتفاق غير مناسب من الناحية المالية، بحسب ما أكده وكيله والنادي.

وفي إطار سعيه لحسم مستقبل اللاعب، عقد رئيس النادي خوان لابورتا اجتماعاً مع وكيل أعمال يامال، خورخي مينديز، في فندق "توري ميلينا" ببرشلونة، بحضور المدير الرياضي ديكو، والمستشار أليخاندرو إتشيفاريا، حيث تم الاتفاق على التفاصيل النهائية للعقد.

وبحسب الصحيفة، جرت المفاوضات في أجواء إيجابية، وتركزت على تعديل البنود المالية لتتناسب مع الأداء المميز ليامال ومكانته المتنامية في الفريق.

وتم تمديد العقد حتى عام 2031 بدلاً من 2030، مع إضافة بند "مكافأة خاصة" في حال فوز اللاعب مستقبلاً بجائزة الكرة الذهبية.

ومن المقرر أن يُوقع يامال العقد الجديد اليوم، بحضور وكيله ورئيس النادي والمدير الرياضي ديكو، وذلك قبل انضمامه إلى المنتخب الإسباني للمشاركة في دوري الأمم الأوروبية.

كما نقلت الصحيفة عن مصادر من داخل المفاوضات أن بند فسخ العقد لا يزال قيد المراجعة، وقد تم تحديد الشرط الجزائي مبدئياً بمليار يورو.

وأشارت تقارير إلى أن يامال سيصبح اللاعب الأعلى أجراً في الفريق، متجاوزاً راتب روبرت ليفاندوفسكي البالغ 33 مليون يورو سنوياً، فيما ذكرت صحيفة "ماركا" أن "تعديلاً كبيراً" سيطرأ على راتب اللاعب.

كما ستُدرج في العقد مكافأة مالية سخية حال فوزه بجائزة الكرة الذهبية، وهو احتمال تتزايد فرص تحققه مستقبلاً.