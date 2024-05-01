بتسعة لاعبين.. الزوراء يحقق فوزاً كبيراً على أربيل في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ حقق فريق الزوراء فوزاً كبيراً على ضيفه أربيل، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 25 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وانطلقت المباراة في الساعة السادسة مساءً على ملعب الزوراء في العاصمة بغداد، وانتهت لصالح "النوارس" بنتيجة 3-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدف دون مقابل لأربيل جاء الهدف بالدقيقة 27 بعد مجهود فردي وتوغل رائع للاعب الزوراء كاظم رعد الذي سدد الكرة بعدما اقترب من المرمى وارتطمت بالمدافع آداما باولو لتدخل شباك أربيل بالخطً معلنة الهدف الأول للزوراء.

وفي الشوط الثاني أضاف الزوراء هدفه الثاني برأسية حسن عبد الكريم في الدقيقة 55، وعاد حسن عبد الكريم ليسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث للزوراء في الدقيقة 72 من مجهود فردي وتسديدة قوية أسكن الكرة في مرمى أربيل.

وشهد اللقاء طرد لاعبين من الزوراء، حيث طرد أولاً المحترف كريستوفر جو بعد ضربه المتعمد الخطر للاعب أربيل آكام هاشم في الدقيقة 62 ليكمل الزوراء اللقاء بعشرة لاعبين، كما طرد الحكم لاعب الزوراء الثاني المحترف حسن الحويبيب في الدقيقة 86 للعبه الخطر ضد لاعب أربيل ليكمل الزوراء المباراة بعد طردين بتسعة لاعبين.

وأدار اللقاء طاقم مؤلف من علي حسين علي حكم ساحة، وأحمد صباح مساعد أول، ومصطفى محمد عطية مساعد ثاني، وحامد طالب حكم رابع، وأحمد جمعة حكم "فار".