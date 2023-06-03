بتسديدة مذهلة.. غوندوغان يسجل "أسرع" هدف في تاريخ نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي

شفق نيوز/ أحرز إيلكاي غوندوغان، لاعب مانشستر سيتي، أسرع هدف في تاريخ نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم ليمنح فريقه التقدم بعد مرور 13 ثانية أمام مانشستر يونايتد في استاد ويمبلي، اليوم السبت.

وأطلق غوندوغان، قائد السيتي تسديدة مذهلة لا تصد من حافة منطقة الجزاء استقرت داخل شباك الحارس، ديفيد دي خيا.

وكان الرقم القياسي السابق لأسرع هدف عن طريق، لوي ساها، مهاجم إيفرتون السابق، في شباك تشيلسي، في نهائي المسابقة في عام 2009.

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