بتروفيتش يعلن قائمة المنتخب العراقي لمباراة أوغندا ويشكر عائلة زيدان

شفق نيوز/ أقامَ الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم مؤتمراً صحافياً لمدرب المنتخب الوطنيّ، زيليكو بتروفيتش، في مقر الاتحادِ للإعلان عن قائمةِ المنتخب العراقي للانخراطِ في معسكر المنتخب في بغداد وخوض مباراة أوغندا تحضيراً لإكمالِ مباريات تصفياتِ كأس العالم.

وضمت القائمةُ كلاً من فهد طالب وعلي ياسين وحسن أحمد وأحمد إبراهيم ومناف يونس وميثم جبار ومصطفى ناظم وشيركو كريم وسامح سعيد وحسن رائد ومنتظر محمد جبر ومحمد علي عبود وأحمد فاضل وياسر قاسم وسجاد جاسم وأحمد ياسين وحسين علي وأحمد فرحان وحسن عبد الكريم وعلاء عباس وعلي يوسف.

وقدّمَ بتروفيتش شرحاً مفصلاً عن التواصل مع المحترفين، وأوضحَ، أن "عدداً من اللاعبين منعتهم الإصابةُ من التواجد مع المنتخبِ أمثال سومر ماجد وآخرين، وهم بحاجة إلى الوقتِ لحسم قرارهم بالالتحاقِ مع الفريق مثل ايمار شير وحسين علي وكيفن يعقوب، فيما لم يرد أمين الدخيل على الرسائل التي ارسلت له رغم تلقيه تلك الرسائل ، ويغيب أيضاً كاردو صديق لالتحاقه بالمنتخبِ الأولمبي".

كما قدّمَ بتروفيتش شكره لعائلة زيدان إقبال لحرصهم على التحاقِ اللاعب بصفوفِ المنتخب العراقي، وقال إنه "موهبةٌ كبيرةٌ يجب أن نتعامل معه بالشكلِ الأمثل".

وطالبَ بتروفيتش وسائلَ الإعلام والجماهير العراقيّة بالصبر من أجل صناعةِ منتخبٍ للمستقبل. وأشارَ الى أن "المنتخب غير محظوظٍ في مركز الظهير الأيمن، حيث قدّم عددٌ من اللاعبين مستويات مقنعةً لكن الإصابة منعتهم من التواجد مع المنتخبِ مثل أحمد زيرو وأحمد عبد الحسين وأمير صباح".

ونوهَ إلى، أن "مسألة إبعادِ بعض اللاعبين بسبب انتهاء صلاحيةِ جوازهم يتحملها اللاعبون وليس المدير الإداري غيث مهنا، كون اللاعب محترفاً ويجب أن يدقق أوراقه الشخصية".

وأكدَ أن "المنتخب سيباشر تدريباته بمعسكرٍ مغلقٍ ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين وخوض مباراة اوغندا الودية، وستتضحُ القائمة النهائيّة في الثاني والعشرين من الشهر الحالي".

وكشف بتروفيتش أن "تصريحات المدرب الإيراني غير موفقة، والقصدُ منها التأثير على منتخبنا لكني لا أخشى أي منتخبٍ رغم احترامي الكبير للمنتخب الإيراني.

ورداً على أحد الأسئلة بشأن هدفه من مباراة إيران لبناءِ جيل مستقبلي أم المنافسة على البطاقةِ الثالثة، شدّد على، أن "المنتخب العراقيّ في جميعِ المباريات التي يخوضها يسعى لتحقيقِ الفوز، وكذلك مع إيران. موضحاً، ان "لديه ثقةً كبيرةً باللاعبين، لكن التأهل إلى كأس العالم يتوقف على التوفيقِ ونتائج المنتخبات الأخرى".