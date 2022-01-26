بتروفيتش يطالب لاعبي العراق بالتركيز في مباراة إيران "الصعبة"

شفق نيوز/ طالبَ مدرب المنتخب العراقي، زيليكو بيتروفيتش، يوم الاربعاء، لاعبيه بالتركيز في المباراة مع المنتخب الايراني، مشيرا الى ان فحوصات فيروس كورونا قد ترفع عدد اللاعبين المتغيبين عن التشكيلة، فيما أكد اللاعب بشار رسن على اهمية الفوز بالمباراة لأهميتها.

وقال بيتروفيتش خلال المؤتمر الصحفي عقده عشية المباراة في العاصمة الايرانية طهران، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "المباراة صعبةٌ، خاصة إننا نريد تحقيقَ نتيجةٍ إيجابيةٍ أمام مُتصدرِ المجموعةِ في ملعبه وأمام جمهوره".

وأضافَ "بالرغم من معاناتنا من غيابِ أربعة لاعبين مهمين، لكننا ندعو إلى التركيزِ وتحقيقِ نتيجةٍ جيدة".

وتابع "لا ندري ما إذا كان عدد اللاعبين الغائبين سيرتفع أم لا، لأننا ننتظرُ نتائجَ فحوصات الـ PCR التي أجريناها اليوم الأربعاء".

من جانبه، قالَ لاعب المنتخب بشار رسن، إن "لاعبينا مطالبون بتحقيقِ الفوز في مواجهةِ الخميس، كونها مباراة مهمة لمنتخبنا"، مضيفا "رغم الغيابات لكن على لاعبينا أن يكونوا في يومهم ويركزوا أكثر في دقائق المواجهةِ، وأن لا يكرروا الأخطاءَ التي وقعوا فيها".

وأكد "علينا ان نُقاتل في مواجهةِ إيران لكي نُثبت للجميع ان المنتخب العراقيّ قادرٌ على العودةِ الى أجواء المنافسة".

وختم رسن بالقول "من الصعبِ تعويض ثلاثةِ الى أربعةِ لاعبين بسبب الإصابة، لكن علينا أن نكون ايجابيين في دقائق اللقاءِ المُرتقب".

ويلتقي المنتخب العراقي نظيره الإيراني يوم غدٍ الخميس، ضمن الجولةِ السابعةِ من منافساتِ المجموعةِ الآسيويّةِ الأولى المؤهلةِ لمونديال قطر 2022.