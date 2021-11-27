بتروفيتش يدلي بأول تصريح: لست مدرب "انستغرام" لكي استمع الى طلبات الجمهور

شفق نيوز/ أدلى مدرب المنتخب العراقي الجديد زيليكو بتروفيتش، يوم السبت، بأول تصريح رسمي بعد تكليفه بمهمة قيادة المنتخب العراقي خلفاً للهولندي ديك ادفوكات.

وقال بتروفيتش بعد أول حصةٍ تدريبية لقيادة أسود الرافدين، إنه "على الرغم من انها الوحدة الأولى كمدربٍ أول للمنتخب لكنني على علمٍ ودرايةٍ كاملةٍ بمجموعة اللاعبين، وسبق أن شاهدتهم وأغلب اللاعبين كانوا ضمن اختيارنا، وهذه المرةُ اختياراتنا كانت لعددٍ من اللاعبين الشباب، لأننا نرى أن المستقبل مهمٌ جداً للكرة العراقيّة، خصوصاً ومنذ فترة طويلة وأغلب اللاعبين هم أنفسهم مَن يمثلون المنتخب الوطني، لذلك لابد من التجديد".

وأضاف، "نحن سعداءٌ هنا في قطر حيث الملاعب جميلة جداً، وبأرضيات عالية الجودة، وكل الخدمات مهيأة لكل المنتخبات المشاركة بطريقة مميزة تجعل الجميع على أتمِ الجاهزية للعب". وعن إصابةِ اللاعبين إبراهيم بايش ومحمد علي عبود قبل المغادرة الى قطر بيومٍ واحدٍ وتعويضهم باللاعبين ياسر قاسم وحسين عمار ، أجاب بتروفيتش عن سببِ اختيارِ الأخيرين،

وقال "كوني أشاهد من مباراتين الى أربع في الأسبوع الواحد في مسابقة الدوري المحلي الى جانب رحيم حميد، لذلك نحن دائماً مستعدون لأي طارئ قد يحدثُ يجبرنا على التغيير في القائمة المستدعية، كما إننا نضع في أولوياتنا في الاختيار أعمار اللاعبين لأننا إذا ما أردنا تحسين الأداء في اللعب فيجب أن يكون معدلُ أعمار اللاعبين من الشباب وممكن دعمها بلاعبين من أصحاب الخبرة".

وتابع، "قد يكون تفكير الجمهور اننا نشارك من أجل كأس العرب فقط، لكن الواقع انها محطةٌ للاستعداد الأمثل للمستقبل، لذلك نحن نركز في اختياراتنا على أعمار اللاعبين لأنني اعتقد أن مرحلة التجديد تحتاج الى لاعبين قادرين على اللعب سويةً لسنوات طويلة".

واوضح، "انها ليست عمليةً سهلةً بل صعبة، وهذا ما معمول به، مثلاً في هولندا عند تغيير جيل كامل دائماً يحتاجون الى الوقت في ذلك، لكن هنا ليس لدينا الوقت الكافي حيث سنلعب يوم 30 نوفمبر ونحاولُ من تحسين الأداء، ونحن هنا من أجل العراق والظهور بمستوى لائق ومشرف، ونريد من اللاعبين لعب كرة ممتعة ونمنح الجميع حظوظاً متساوية في فرصة اللعب والظهور".

واختتم مدربُ المنتخب العراقي، حديثه بالقول، "لست مدربَ انستغرام لكي أستمع الى طلبات الجمهور وآراء الناس.. نحن نختارُ لأننا مَن نشاهد اللاعبين، وسنمنح فرصةً للمواهب وهي بحاجةٍ دائمةٍ الى الوقت لتطوير الأداء".