بتروفيتش يدعو لرفع الحظر عن الملاعب العراقية: كل شيء هادي في بغداد

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب العراقي زيليكو بتروفيتش، يوم الاثنين، ان تغيير منظومة المنتخب وصناعة جيل جديد يحتاج الى وقت، وفيما دعا الاعلام العربي والدولي الى دعم العراق لرفع الحظر عن ملاعبه، شدد على ان الوضع الامني جيد والجمهور العراقي متابعة مباريات منتخبه.

وقال بتروفيتش في مؤتمر صحفي عقده في أكاديمية اسباير في قطر، وتابعته وكالة شفق نيوز "أفتخر بقيادتي لمنتخب العراق الأكثر فوزاً في بطولة كأس العرب في الأعوام 1964 و1966 و1985 و1988، كما أنها واحدةً من أهم البطولات التي تنظم تحت مظلة الفيفا".

وأضاف "من الجميل أن يتواجد معي في الجهاز الفني عنصران هما (رحيم حميد وأحمد جاسم) ممن لديهم تجربة المشاركة في بطولةِ كأسِ العرب وتوجا بلقبها".

وأوضحَ في سياقِ أجوبته "نحن بحاجةٍ إلى الوقتِ لتغيير منظومةِ المنتخب، ونعملُ بقدر المستطاع لصناعة جيلٍ جديدٍ يكون النواةَ الحقيقية لمستقبل الكرةِ العراقية، وهو تحدٍ كبير بالنسبةِ لنا، وسأكون فخوراً جداً إذا ما عكسنا تطلعاتنا بتحسين واقعِ أداءِ الفريق خلال البطولة وقادم المنافسات".

ودعا بتروفيتش إلى ضرورة تعاونِ الإعلامِ العربي والدولي في دعم العراق، ومنح فرصة اللعب على أرضه، "فالشعبُ العراقي يستحقُ ان يشاهد ويساعد منتخب بلاده على الارتقاء نحو الأفضل"، مستشهداً بالجمع الغفير للجماهير العراقية التي غصت به مدرجاتُ ملعب البصرة، معتبراً لوحة الجمهور العراقي رسالة واضحة للعالم لرفع الحظر.

وتابع "بكل تأكيدٍ نتائجنا ستتغيرُ كثيرا لو منحت لنا فرصة اللعبِ أمام 70-80 ألف متفرج، تخيلوا نحن لعبنا تصفيات كأس العالم من غير هذا الحافز".

واكد بتروفيتش "أنا أعيش وأسكن في بغداد، كل شيء جميل وهادئ.. كرةُ القدم هي للفقراء وليست للأغنياء، انظروا مَن هم صناع الفرح في البرازيل في أحياء فافيلا، ومن أين أتى مارادونا؟".

وعن فرصِ المنتخب في كأسِ العرب، قال "مجموعتنا قويةٌ، ومنتخب عمان قويٌ جداً، والبحرين فريقٌ مميزٌ، أما قطر فيكفي انهم في حالةِ استقرارٍ منذ سبع سنوات، وهم جاهزون للتنافس في كأس العالم، لكننا نطمح بتحقيقِ نتائج طيبة، حيث اخترنا ما يقارب 8 لاعبين جدد من الوجوهِ الشابةِ وزجهم مع لاعبي الخبرة لصناعة التوازن في الفريق".

وختم بالقول "نأملُ أن نمضي قدماً في البطولة، ومن بوابةِ المباراةِ الأولى أمام عمان، كونها ستكون مفتاحَ المواصلةِ في البطولةِ نحو مراكز متقدمة".

ويستهل المنتخب العراقي لكرة القدم أولى لقاءاته يوم غد الثلاثاء الموافق الثلاثين من هذا الشهر أمام منتخب سلطنة عمان في تمام السابعة مساءً.