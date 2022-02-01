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بتروفيتش "يتهجم" على صحفي عراقي

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-01T15:54:38+0000
بتروفيتش "يتهجم" على صحفي عراقي

شفق نيوز/ أفاد الصحفي الرياضي العراقي حسن البيضاني، يوم الثلاثاء، بأن مدرب المنتخب العراقي زيليكو بتروفيتش "تهجم" عليه وكاد الأمر يتطور الى اشتباك بالأيدي، عقب مباراة العراق ولبنان والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وقال البيضاني لوكالة شفق نيوز "خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بتروفيتش عقب مباراة العراق ولبنان، طالبت بيتروفيتش بتقديم استقالته فورا للحفاظ على حظوظ العراق بالتنافس على البطاقة الثالثة".

واضاف "طلبي هذا أثار حفيظة المدرب وقابلني بغضب شديد مما دفعه لمحاولة التهجم عليّ بعد المؤتمر، وكاد الامر يصل للاشتباك بالأيدي لولا تدخل الحاضرين الذين حالوا دون ذلك وأخذوا المدرب خارج القاعة وانتهى الامر على هذا الحال".

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