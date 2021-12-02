بتروفيتش: مباراتنا مع البحرين مهمة ولكنها لن تحدد المتأهل

شفق نيوز/ أكدَ مدربُ المنتخب العراقي، زيليكو بتروفيتش، اليوم الخميس، أن مواجهة البحرين مهمةٌ لكلا الطرفين، ولكنها لن تحدد المتأهلَ المبكر لأي منتخب.

وأضافَ بتروفيتش في المؤتمر الصحفي الذي عقدَ في المركزِ الصحفي (أكاديمية اسباير) وتابعته وكالة شفق نيوز؛ واصلنا التحضيرَ لهذه المباراة من خلال مشاهدةِ شريط مباراة البحرين وقطر، وشخّصنا بعضَ الحالات التي سنعمل عليها، وهم منتخبٌ ممتازٌ جداً، ويمتلكون لاعبين جيدين وكانوا نداً قوياً لمنتخب قطر.

وعن مواصلةِ التغيير في التشكيل مع كل مباراةٍ، أوضحَ بتروفيش قائلاً: قدمنا أداءً طيباً في لقائنا الأول ضد عمان، لكن الجهد كان عاليًا على لاعبينا، لذلك حرصنا أن نجهز اللاعبين في اليومين الماضيين من أجل تأهيلهم لمباراةِ البحرين، وسنرى ربما سيكون هناك بعض التغيير إذا ما شعرنا بعدم جاهزيةِ أي منهم.

وامتدحَ بتروفيتش، مرةً أخرى، اللاعبين الشباب الجدد الذين شاركوا في مباراة عمان ومنهم مناف يونس، حيث ظهر وكأنه قد خاضَ أكثر من 100 مباراةٍ دولية بالرغم من انه يلعب للمرة الأولى مع المنتخب الوطني، والحال نفسه للاعب حسن رائد، حيث قدما جهوداً سخيةً.

وعاودَ مرةً أخرى بتروفيتش التأكيد على مطالبةِ الفيفا بالنظر الى قضية العراق في اللعب على أرضه وبين جماهيره، مستشهداً بالصورةِ الرائعةِ في المباراة النهائية التي أقيمت في بغداد ببطولة غرب آسيا للشباب، ودعا وسائلَ الإعلام الى "العمل يداً واحدة من أجل تعزيز مطالبنا وحقنا في اللعب على أرضنا".

وأشارَ بتروفيتش في المؤتمر الصحفي: كما يعلمُ الجميع انني من مونتينيغرو، لكني اعتبر نفسي مدرباً هولندياً كوني أنتمي للمدرسةِ الهولندية في ثقافة التدريب وبناء الأجيال والاهتمام بالشباب والمواهب من أجل صقلها وتقديمها إلى المنتخبات الوطنية، لذلك دوري مع المنتخب العراقي سيكون من هذا المنظور في رفد ودعم المنتخب الوطني بدماءٍ شابةٍ، وكل ما نحتاجه هو الوقت.