بتجهيز رباعين "واعدين" .. أثقال العراق يشارك في بطولتي العالم وآسيا

أعلن رئيس الاتحاد العراقي لرفع الاثقال محمد كاظم مزعل، يوم الخميس، إدراج رباعين شابين يمتلكان كل مواصفات البطل الاولمبي ضمن معسكر تدريبي طويل الأمد في بغداد تمهيداً للمشاركة في الاستحقاقات العالمية والقارية.

وقال مزعل لوكالة شفق نيوز، ان الرباعين "الواعدين" وهما: موسى خضير ومصطفى محمد شنان، دخلا معسكراً تدريبياً مكثفاً يهدف إلى إعدادهما بشكل مثالي للمشاركة في بطولتي العالم وآسيا المقبلتين، مبيناً أن العراق سيشارك في بطولة العالم للشباب التي ستقام في كولومبيا في تموز/يوليو المقبل، وكذلك في بطولة آسيا التي ستقام في أوزبكستان في آب/أغسطس المقبل.

واوضح، ان المعسكر التدريبي الطويل سيكون تحت إشراف كادر تدريبي متخصص، وسيتم توفير جميع الاحتياجات الضرورية للرباعين لضمان تأهيلهما بأفضل شكل للمشاركات القادمة.

وأكد مزعل، ان النتائج المميزة التي حققها الرباعان في مشاركات مختلفة، ودعم اللجنة الاولمبية العراقية لهما، دفع الاتحاد لادراجهما ضمن مشروع "البطل الأولمبي" تمهيداً للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، و أولمبياد بريزبين 2032.

واختتم رئيس اتحاد رفع الأثقال تصريحه بالقول، ان الاتحاد يعتمد في اختيار الرياضيين على معايير دقيقة تشمل المواصفات البدنية والموهبة، مع التركيز على تجهيزهم بشكل مثالي ليصبحوا ضمن مشروع البطل الاولمبي.