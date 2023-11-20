ببطولة المدارس العربية.. المنتخب العراقي يقهر نظيره الجزائري والمدرب: نواجه منتخبات ناشئين

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي المدرسي، اليوم الاثنين، الفوز على نظيره الجزائري بنتيجة 1-0 في اولى مبارياته ضمن منافسات بطولة المدارس العربية التي تستضيفها مصر حتى 27 تشرين الثاني الجاري بمشاركة عشرة منتخبات.

سجل هدف الفوز للمنتخب العراقي حسن احمد في الدقيقة 85 من زمن المباراة .

وقال مدرب المنتخب العراقي سعد حافظ في حديث لوكالة شفق نيوز إن "المنتخب استعد بشكل مربك قبل المشاركة فلم تتوفر تأشيرات الدخول لمصر الا بعد مدة طويلة".

واوضح ان "إعداد الفريق كان قبل اسبوعين من انطلاق البطولة حيث قمنا باختبار 56 لاعباً تم اختيار المنتخب منهم لنقيم مدة اسبوع بمعسكر تدريبي في كركوك".

وأضاف أن "المنتخب العراقي واجه اليوم فريقاً قوياً ومتمرساً الجزائر وتمكن لاعبونا من التفوق وحصد أول ثلاث نقاط ثمينة في بداية المشوار".

وأشار حافظ إلى أن "المنتخبات المشاركة، قد شاركت بمنتخبات ناشئيها الوطني لكننا ارتأينا أن نعتمد على قدراتنا الذاتية من خلال العمل الصحيح واكتشاف مواهب تلعب لأول مرة وتحقق الفوز على فريق له اسمه على الخارطة الدولية بعد ان عملنا معهم وكثفنا التدريبات ووضعنا المنهاج المناسب خلال مدة قصيرة جداً ، بغية إنجاح مهمتهم"، لافتا الى أن "المنتخب سيواجه غدا المنتخب الفلسطيني ثم يلاقي يوم الخميس المقبل نظيره الليبي".

وكانت القرعة وضعت المنتخب العراقي في المجموعة الثالثة الى جانب منتخبات الجزائر وفلسطين وليبيا.