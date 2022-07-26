ببجي موبايل تتعاون مع الاتحاد العراقي لكرة القدم

ستطلق ببجي موبايل PUBG MOBILE، إحدى ألعاب الجوال الأكثر شعبية في العالم، رسمياً تعاونها مع الاتحاد العراقي لكرة القدم كي يشاركوا حبهم لفريق "أسود الرافدين".

وسيتمكن عشاق ببجي موبايل من خلال هذا التعاون من الحصول على عناصر المنتخب العراقي ذات الإصدار الخاص والمشاركة في الألعاب المشوقة بدءاً من 22 يوليو.

ويُعدّ التعاون مع الاتحاد العراقي لكرة القدم فرصة كي يحتفل عشاق لعبة ببجي موبايل ومجتمع الألعاب في العراق، وليمكن اللاعبين من الحصول على عناصر متميزة داخل اللعبة تشمل زي فريق كرة القدم الوطني العراقي لإظهار دعمهم لفريقهم وبلدهم. كما ستضيف اللعبة عناصرًا حصرية تضم إطار الأفاتار الخاص بفريق أسود الرافدين وجيرسي أسود الرافدين ومظلة أسود الرافدين وقمصان كرة القدم الموقعة والمزيد. ويمكن للاعبين الفوز بالعناصر مجاناً في سحب الحظ بعد المشاركة في طور لعبة كرة القدم المصغرة والخاصة. وسيشمل التعاون أيضاً دوري ببجي موبايل بطابع كرة القدم.

ويشتهر المنتخب العراقي بقاعدته الجماهيرية الشغوفة، ويُنظر إلى أسود الرافدين كرمز للأمل والوحدة لدى الشعب العراقي. وكان الفريق قد فاز ببطولة غرب آسيا في عام 2002 وكأس آسيا لعام 2007. وتم إدراج المنتخب العراقي كأفضل فريق وطني لهذا العام من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كما تم إدراجه على أنه فريق العام في العالم من قبل مجلة "وورلد سوكر". واستطاع فريق أسود الرافدين كسب مركزاً قوياً في عالم كرة القدم.

تعمل ببجي موبايل باستمرار لتقديم أفضل تجارب الترفيه والألعاب للاعبين في المنطقة. وتعاونت ببجي موبايل مؤخراً مع المطرب العراقي الشهير سيف نبيل. وسيتيح التعاون الجديد للعلامة التجارية الاستفادة من قطاع الرياضة العربية وخاصة في العراق، والذي يعد إنجازًا هامًا في مسيرة ببجي موبايل.

وتعزيزاً لالتزامها بتقديم الأفضل لعشاقها في العراق والعالم العربي، تواصل ببجي موبايل إطلاق تعاوناتها وشراكاتها المشوقة. ويأتي هذا التعاون بعد بضعة أشهر من شراكتها مع نادي ليفربول الشهير عالمياً.