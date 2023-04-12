بايش من نجم خليجي الى الجلوس في البيت لسنتين.. اتحاد الكرة يعاقب الجوية وجمهوره

شفق نيوز/ أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرةِ القدم، يوم الأربعاء، عقوبات بحق أعضاء وجماهير نادي القوة الجوية بسبب إهانة الطاقم التحكيمي لآخر مباريات الفريق.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها عقدت اجتماعاً لمناقشة التقارير الرسميّة التي وصلت بخصوص الأحداث التي رافقت مباراةَ فريقي القوة الجويّة والكهرباء التي جرت في ملعبِ الشعب الدولي بتاريخ 2023/4/9 ضمن منافساتِ الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم 2022-2023.

وبينت انه بعد الاطلاع على كل الأوليات ومقاطع الفيديو تبين قيام جماهير النادي عند الدقيقة 58 برمي الحجارة وقناني الماء على المساعد الأول للحكم واثق مدلل، وقد تمت تهدئةُ الجماهير بعد تدخل مشرف المباراة ورئيس رابطة مشجعي القوة الجوية الذي كان له الأثر في تهدئةِ الجماهير.

وأضافت أنه بعد نهاية المباراة قام عضو الهيئة الإداريّة للنادي حمادي أحمد، بالتوجهِ إلى داخل الملعب ودفع الحكم المساعد علاء عباس وتوجيه كلماتٍ وألفاظٍ قاسية ونابية للطاقم التحكيميّ، وعلى إثرها تم إشهار البطاقة الحمراء بوجهه، ولم يكتفِ بذلك بل أخذ بالتهديد والوعيد.

وتابعت اللجنة في بيانها، انه بعد ذلك قامَ اللاعب إبراهيم بايش بالتصفيق استهزاءً بالحكم، فأشهر الحكم الكارت الأصفر الثاني وبعده الكارت الأحمر وطرد بايش، وعلى إثرها قام اللاعب بالركض باتجاه حكم المباراة ومحاولة ضربه، وأخذ بالتوعد والتهديد وتلفظه بألفاظ بعيدة عن الروح الرياضيّة.

وأشارت إلى أن عضو إدارة نادي القوة الجوية ماجد الساعدي، قام بالسب والشتم بألفاظ غير أخلاقية، وقيامه بالتهديد والوعيد وعند محاولة الطاقم التحكيمي الخروج من أرض الملعب والدخول إلى غرفةِ الملابس قامت جماهيرُ نادي القوة الجوية برمي الحجارة وقناني الماء عليهم، وكذلك خلع كراسي الملعب ورميها داخل الملعب.

وقررت اللجنة معاقبة عضو الهيئة الإدارية للنادي حمادي أحمد، بالحرمان من مرافقة الفريق ودخول الملاعب لمدة سنتين استناداً لأحكام المادة وفقرة 10 من لائحة الانضباط.

ومعاقبة اللاعب إبراهيم بايش، بالحرمان من اللعب لمدة سنتين استناداً لأحكام المادة 51 فقرة 2 من لائحة الانضباط، وبدلالة المادة 3 فقرة 3 من لائحة المسابقات للموسم 2022-2023.

وكذلك معاقبة عضو الهيئة الإدارية ماجد الساعدي، بالحرمان من مرافقة الفريق في الملاعب لمدة سنتين استناداً لأحكام المادة وفقرة 10 من لائحة الانضباط.

كما عاقبت اللجنة حرمان جماهير نادي القوة الجوية من الدخول الى الملاعب على أرضهم المفترضة لمدة ثلاث مباريات استناداً لأحكام المادة 5 فقرة ب من لائحة الانضباط.

وأشارت إلى أن إدارة نادي القوة الجوية تتحمل الأضرار كافة التي أحدثتها جماهيرها في ملعبِ الشعب من خلع الكراسي وكل الأضرار الأخرى، وذلك بعد مفاتحة إدارة ملعب الشعب لتحديد قيمتها لتتحمل تبعات ذلك.

وأيضاً معاقبة نادي القوة الجوية بمبلغ قدره 10 ملايين دينار عراقي استناداً لأحكام المادة 4/1/67 من لائحة الانضباط.