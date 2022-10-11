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بايش على طاولة اتحاد الكرة.. النجف للجوية: اشركتم لاعباً بعمر مزيف

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-11T07:16:52+0000
بايش على طاولة اتحاد الكرة.. النجف للجوية: اشركتم لاعباً بعمر مزيف

شفق نيوز/ قدمت ادارة نادي النجف، اليوم الثلاثاء، شكوى رسمية لدى اتحاد الكرة على فريق القوة الجوية احتجاجاً على إشراك اللاعب ابراهيم بايش واعتماده لاعباً تحت 23 عاماً.

وقال رئيس نادي النجف عباس مهدي لوكالة شفق نيوز "لقد قدمنا شكوى رسمية لدى اتحاد الكرة بإشراك القوة الجوية اللاعب ابراهيم بايش دون (23) عاماً كون ذلك خرق للوائح وان بايش اكبر من هذا العمر".

وأضاف مهدي ان "نادي النجف ملتزم بقوانين الاتحاد سواء أكانت في التراخيص واعمار اللاعبين دون (23) عاماً أو باقي القرارات الملزمة".

واشار رئيس نادي "لقد اعتمدنا كإدارة على لاعبين بأعمار حقيقية وهم اللاعبين أمير حسن واحمد محمد وعبد الله عبود"، مبينا انه "لا يمكن السكوت على هذا التلاعب بالأعمار حفاظا على سمعة الكرة العراقية والاتحاد العراقي خاصة وأن الاتحاد لا يقبل بالخطأ، ولتسود العدالة والمساواة بين الأندية".

واوضح مهدي أن اعتراضنا الآن اصبح على طاولة الاتحاد العراقي لكرة القدم".

يشار الى ان الاتحاد الزم اندية الدرجة الممتازة باشراك لاعب واحد تحت 23 سنة في كل مباراة على ان تحدد الاندية الاسماء بقائمة خاصة تلعب ضمن هذه الفئة اذ قدم نادي القوة الجوية اسماء الفئة المذكورة معتبرا ابراهيم بايش لاعب تحت 23 عاماً.

وكان فريق القوة الجوية فاز على فريق نادي النجف 2-0 في انطلاق مباريات لدوري الكرة الممتاز للموسم 2022-2023.

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