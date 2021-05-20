بايش خارج حسابات كاتنيتش أمام طاجاكستان والنيبال

شفق نيوز/ اكد المدير الاداري للمنتخب العراقي لكرة القدم باسل كوركيس ان اللاعب ابراهيم بايش سيكون خارج تشكيلة المنتخب بسبب الاصابة التي لحقت به خلال لقاء فريقه القوة الجوية مع نفط ميسان بالدوري الممتاز.

وقال كوركيس لوكالة شفق نيوز ان بايش سيغيب عن المباراتين الوديتين امام طاجاكستان والنيبال بعد ظهور التقارير الطبية التي اكدت إصابته في منطقة العضلة الرباعية لرجله اليسرى.

واضاف ان طبيب المنتخب قاسم الجنابي كُلف لمتابعة حالته وعلاجه حتى يصل مرحلة الشفاء التام، مبينا ان توقعات طبيب المنتخب تؤكد بأن بايش سيكون جاهزا في لقاء البحرين ضمن منافسات التصفيات الاسيوية المزدوجة الشهر المقبل.

وشرع المنتخب العراقية لكرة القدم، مساء الأربعاء، بمعسكر البصرة الذي يستمر حتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري تحضيراً للتصفيات الاسيوية المزدوجة والتي ستستأنف الشهر المقبل بنظام التجمع.

كما يستعد المنتخب لملاقاة منتخبي طاجكستان والنيبال ودياً في الرابع والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر الجاري على ملعب مدينة الفيحاء، قبل السفر إلى البحرين بداية الشهر المقبل لخوض مباريات التصفيات الآسيوية المزدوجة هناك.