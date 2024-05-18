باير ليفركوزن أول فريق بتاريخ الدوري الألماني لا يُهزم لموسم كامل

شفق نيوز/ بات باير ليفركوزن، أول فريق في التاريخ ينجح في حسم لقب البوندسليغا (الدوري الألماني) دون هزيمة، وذلك بعد التغلب على ضيفه أوجسبورج بنتيجة (2-1)، يوم السبت، في اللقاء الذي أقيم على ملعب باي أرينا.

وسجل ثنائية ليفركوزن، فيكتور بونيفاس (12) وروبرت أندريش (27)، بينما سجل هدف أوجسبورج الوحيد ميرت كومور (62).

وبهذه النتيجة رفع ليفركوزن رصيده إلى 90 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد أوجسبورج عند 39 نقطة في المركز 11.