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بايرن يقلب الطاولة على دورتموند ويستعيد الصدارة

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-06T20:02:55+0000
بايرن يقلب الطاولة على دورتموند ويستعيد الصدارة

شفق نيوز/ قلب بايرن ميونخ تأخره بهدفين أمام ضيفه بوروسيا دورتموند إلى فوز بنتيجة (4-2) على ملعب أليانز أرينا، يوم السبت، في الجولة 24 من الدوري الألماني.

أسود الفيستيفال تقدموا بهدفين مبكرين بثنائية إيرلينج هالاند في الدقيقتين 2 و9، بينما سجل روبرت ليفاندوفسكي هدفين، أحدهما من ركلة جزاء في الدقيقتين 26 و44 لصالح البايرن، قبل أن يضيف ليون جوريتسكا هدفًا في الدقيقة 88، ليعود المهاجم البولندي لتعزيز التقدم بهدف رابع بعد أقل من دقيقتين.

بهذه النتيجة، استعاد بايرن صدارة جدول الترتيب بوصوله للنقطة 55، فيما توقف دورتموند عند 39 نقطة في المركز الخامس.

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