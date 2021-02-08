بايرن يعبر الأهلى إلى نهائي كأس العالم للأندية

شفق نيوز/ تأهل بايرن ميونخ الألماني للمباراة النهائية في كأس العالم للأندية، بعد فوزه 2/0 على الأهلي المصري في نصف النهائي، يوم الإثنين.

وسجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 17، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من ألفونسو ديفيز.

ووقع ليفاندوفسكي الهدف الثاني له ولبايرن ميونخ في الدقيقة 86، بضربة رأسية.

ويلعب بايرن ميونخ المباراة النهائية مع تيغريس أونال المكسيكي، يوم الخميس المقبل، وفي اليوم ذاته يلعب الأهلي مع بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث.

وسبق لبايرن ميونخ أن نال لقب كأس العالم للأندية العام 2013، عندما فاز على الرجاء البيضاوي المغربي في النهائي 2/0.

في حين كان أفضل إنجاز للأهلي في كأس العالم للأندية في نسخة 2006، عندما حصل المركز الثالث.