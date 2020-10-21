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بايرن يسحق أتلتيكو مدريد.. وليفربول يعود بفوز ثمين من هولندا

Category: ريـاضة

Date: 2020-10-21T21:07:44+0000
بايرن يسحق أتلتيكو مدريد.. وليفربول يعود بفوز ثمين من هولندا

شفق نيوز/ حقق بايرن ميونخ، انتصارًا عريضًا بنتيجة (4-0) على أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

سجل الأهداف لبايرن ميونخ، كومان "هدفين" في الدقيقتين 28 و72، وجوريتسكا في الدقيقة 41، وتوليسو في الدقيقة 66.

وتغلب ليفربول الانجليزي على مضيفه اياكس امستردام الهولندي بفضل هدف عكسي سجله اللاعب نيكولاس ناجليافيكو في مرمى فريقه عند الدقيقة ٣٥.

وفي بقية النتائج، خسر ريال مدريد الإسباني على ملعبه بنتيجة ٢-٣ أمام شاختار دونيتسك الأوكراني. وتعادل ريد بول سالزبورغ النمساوي بهدفين لمثلهما أمام لوكوموتيف الروسي، وتغلب مانشتسر سيتي الانجليزي على ضيفه بورتو البرتغالي بنتيجة ٣-١، وفاز أولمبياكوس اليوناني بهدف دون رد على مارسيليا الفرنسي، وخسر ميتييلاند الدانماركي على أرضه بأربعة أهداف دون مقابل أمام اتلانتا الإيطالي، وتعادل انتر ميلان الإيطالي على أرضه بهدفين لمثلهما أمام بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.


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