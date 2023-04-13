بايرن ميونيخ يوقف ساديو ماني بعد "لكمة" وجهها لزميله

شفق نيوز / قرر نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الخميس، إيقاف نجمه السنغالي ساديو ماني بشكل مؤقت، على خلفية حادثة الاعتداء على زميله في الفريق ليروي ساني.

وقال النادي في بيان إن ماني لن يكون ضمن تشكيلة الفريق في المباراة المقبلة ضد هوفنهايم يوم السبت ضمن مباريات الدوري الألماني.

وعزا النادي السبب في ذلك إلى "سوء تصرف" ماني بعد مباراة بايرن في دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي، مضيفا أن النجم السنغالي البالغ من العمر 31 عاما سيتعرض لغرامة مالية كذلك.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية كشفت قبل ذلك أن الفريق البافاري أوقف ماني حتى إشعار آخر، ولحين اتخاذ قرار نهائي بشأنه.

وظهر ليروي ساني في مقطع فيديو مقتضب وهو يحاول على ما يبدو إخفاء إصابته في شفته بعد التقارير التي تحدثت عن تعرضه للكمة من قبل زميله في الفريق ساديو ماني.

ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية مقطعا مصورا يظهر لحظة وصول لاعبي بايرن ميونيخ للمطار عائدين من رحلتهم إلى مانشستر بعد تعرضهم لخسارة ثقيلة، الثلاثاء، أمام مانشستر سيتي (0-3) في دوري أبطال أوروبا.

وقالت الشبكة إن ساني كان يحاول إخفاء أثار الإصابة في الشفة التي تعرض لها بعد قيام زميله السنغالي ساديو ماني بلكمه في شجار حصل في غرفة الملابس بعد الهزيمة أمام السيتي.

والخميس نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا لمشاركة ماني وساني سويا في مران الفريق البافاري، مضيفة أن ساني حضر إلى مقر التدريبات وهو يخفي آثار اللكمة التي تلقاها من ماني.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن شفة ساني كانت تنزف بعد المشاجرة، التي تدخل فيها لاعبون آخرون في الفريق من أجل الفصل بينهما.

وبحسب ما نقل موقع "غول" عن صحيفة بيلد الألمانية، فقد دخل اللاعبان في نقاش في غرفة الملابس، بعد تعبير ماني عن شعوره بالإحباط من طريق لعب زميله ساني، ليحتدم الجدال ويتطور إلى مشاجرة جسدية.

وشوهد الثنائي، يتجادلان على أرض الملعب في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وذكر الموقع أن إدارة النادي البافاري تدرس عدة خيارات لفرض عقوبة على اللاعب السنغالي ستتجاوز الغرامة المالية وربما تصل للإيقاف أو حتى بيعه الصيف المقبل.