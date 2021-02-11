سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بايرن ميونخ يكمل عقد السداسية بتتويجه بطلاً للعالم

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-11T20:23:05+0000
بايرن ميونخ يكمل عقد السداسية بتتويجه بطلاً للعالم

شفق نيوز/ توج فريق بايرن ميونخ الألماني ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه 1 – صفر على تيغريس أونال المكسيكي يوم الخميس في المباراة النهائية للمسابقة، التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة نجم بايرن الفرنسي بنيامين بافارد في الدقيقة الـ59 من عمر اللقاء.

وبعد التتويج بكأس العالم للأندية حقق بايرن ميونخ السداسية التاريخية، بعد الفوز بالدوري والكأس والسوبر في ألمانيا، وفاز أيضًا بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، واختتم سداسيته التاريخية بالفوز بمونديال الأندية.

وبات بايرن ميونيخ الفريق الثاني الذي يحقق انجاز التتويج بستة ألقاب، بعد برشلونة الإسباني عام 2009، والذي حقق نفس الإنجاز.

وأقيمت المباراة على ملعب “المدينة التعليمية” في “الريان”، بحضور جماهيري محدود بنسبة 30%، بقيادة الحكم الأوروغوياني الدولي، إستبيان أوستويتش.

واللقب هو السادس للمدرب هانز فليك منذ تولى القيادة في نوفمبر 2019.

ونال بايرن لقبه الثاني بالمسابقة بعد 2013 ما يعني تفوق أندية أوروبا في آخر ثماني مباريات نهائية.

وكان النادي الأهلي المصري، قد فاز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، لينهي البطولة في المركز الثالث.

related

بايرن يعبر الأهلى إلى نهائي كأس العالم للأندية

Date: 2021-02-08 20:22:51
بايرن يعبر الأهلى إلى نهائي كأس العالم للأندية

اليغري يرد على عرض تدريب بايرن ميونيخ

Date: 2019-11-05 15:02:32
اليغري يرد على عرض تدريب بايرن ميونيخ

بايرن ميونخ يسيطر بالكامل على اوروبا

Date: 2020-09-25 04:31:20
بايرن ميونخ يسيطر بالكامل على اوروبا

مانشستر سيتي يحدد سعر بيع جناحه

Date: 2019-05-25 09:59:39
مانشستر سيتي يحدد سعر بيع جناحه

فرنسي مهتم بتدريب بايرن ميونخ

Date: 2019-11-06 14:55:15
فرنسي مهتم بتدريب بايرن ميونخ

هوفنهايم يسقط العملاق البافاري برباعية

Date: 2020-09-27 15:37:54
هوفنهايم يسقط العملاق البافاري برباعية

بايرن ميونخ يستعير بيرسيتش من إنتر ميلان

Date: 2019-08-13 15:12:06
بايرن ميونخ يستعير بيرسيتش من إنتر ميلان

تبرئة تشابي ألونسو من تهمة الاحتيال

Date: 2019-11-26 15:01:24
تبرئة تشابي ألونسو من تهمة الاحتيال