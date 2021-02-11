بايرن ميونخ يكمل عقد السداسية بتتويجه بطلاً للعالم

شفق نيوز/ توج فريق بايرن ميونخ الألماني ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه 1 – صفر على تيغريس أونال المكسيكي يوم الخميس في المباراة النهائية للمسابقة، التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة نجم بايرن الفرنسي بنيامين بافارد في الدقيقة الـ59 من عمر اللقاء.

وبعد التتويج بكأس العالم للأندية حقق بايرن ميونخ السداسية التاريخية، بعد الفوز بالدوري والكأس والسوبر في ألمانيا، وفاز أيضًا بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، واختتم سداسيته التاريخية بالفوز بمونديال الأندية.

وبات بايرن ميونيخ الفريق الثاني الذي يحقق انجاز التتويج بستة ألقاب، بعد برشلونة الإسباني عام 2009، والذي حقق نفس الإنجاز.

وأقيمت المباراة على ملعب “المدينة التعليمية” في “الريان”، بحضور جماهيري محدود بنسبة 30%، بقيادة الحكم الأوروغوياني الدولي، إستبيان أوستويتش.

واللقب هو السادس للمدرب هانز فليك منذ تولى القيادة في نوفمبر 2019.

ونال بايرن لقبه الثاني بالمسابقة بعد 2013 ما يعني تفوق أندية أوروبا في آخر ثماني مباريات نهائية.

وكان النادي الأهلي المصري، قد فاز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، لينهي البطولة في المركز الثالث.