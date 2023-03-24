بايرن ميونخ يقيل ناجلسمان ويعين توخيا مدرباً

شفق نيوز/ أعلن بايرن ميونخ، يوم الجمعة، رسميا، نهاية رحلة المدرب الألماني جوليان ناجلسمان مع الفريق الأول، بعد أقل من عامين على توليه المهمة.

وأصدر النادي الألماني، بيانا رسميا جاء فيه: "قرار بايرن ميونخ الاستغناء عن المدرب جوليان ناجلسمان".

وأضاف: "تم اتخاذ هذا القرار من قبل الرئيس التنفيذي أوليفر كان، وحسن صالح حميديتش عضو مجلس الإدارة، بالتشاور مع رئيس النادي هيربيرت هاينر".

كما أعلن البايرن، في الوقت ذاته، تعيين الألماني توماس توخيل مدربا للفريق، خلفا لصاحب ال35 عاما.

ونص البيان على: "يوقع توخيل على عقد حتى 30 يونيو/حزيران 2025، ويشرف على تدريب الفريق لأول مرة يوم الإثنين المقبل".

وتضمن قرار إقالة ناجلسمان، الاستغناء أيضا عن مساعديه دينو توبمولر، بينجامين جلاك، وزافير زيمبرود.