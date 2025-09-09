بايرن ميونخ يخطط لحرمان ريال مدريد من صفقة "مجانية" كبرى

شفق نيوز- متابعة

يستعد بايرن ميونخ لإحياء مفاوضات تجديد عقد مدافعه الفرنسي دايوت أوباميكانو، في ظل مخاوف من إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد مجانًا في صيف العام المقبل.

ووفقا لشبكة "كول" العالمية، فإنه "حوّل النادي البافاري تركيزه نحو تأمين تمديد طويل الأمد لعقد أوباميكانو، البالغ من العمر 26 عامًا، والذي ينتهي في صيف 2026، ما يضع الإدارة تحت ضغط للتوصل إلى اتفاق".

ورغم رغبة الطرفين في استمرار العلاقة، فإن "المفاوضات تعثرت خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي دفع مسؤولي النادي لتحديد موعد جديد مع وكلاء اللاعب"، بحسب الشبكة.

وتأتي حالة الاستعجال لدى بايرن بعد سلسلة من الرحيل المكلف لنجوم الفريق في الفترة الأخيرة، أبرزها انتقال ليروي ساني مجانًا رغم اقتراب النادي من تمديد عقده، وهو سيناريو يسعى البافاريون لتفاديه مع أوباميكانو.

ويُعدّ ريال مدريد من أبرز المتابعين للموقف، بعدما سبق أن ضم دافيد ألابا من بايرن في صفقة انتقال حر عام 2021.

ولا يقتصر الخطر على خسارة مدافع أساسي فقط، بل يمتد إلى تكريس ظاهرة رحيل النجوم دون مقابل.

ويعد أوباميكانو ركيزة محورية في خط الدفاع تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني، ولا غنى عنه في تشكيلة الفريق.

وإلى جانب ذلك، تشير تقارير إلى أن "ريال مدريد يراقب أيضا وضع إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول، الذي ينتهي عقده الصيف المقبل بدوره".

ومن المقرر أن تُعقد قريبًا محادثات بين مسؤولي بايرن ميونخ وممثلي أوباميكانو، حيث ينوي النادي تقديم عقد يمتد حتى عام 2030.