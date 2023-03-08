بايرن ميونخ يجدد فوزه على باريس سان جيرمان ويتأهل لربع نهائي الأبطال

صعد بايرن ميونيخ الألماني إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد أن فاز على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين دون رد في إياب الدور ثمن النهائي في المباراة التي أقيمت الأربعاء على ملعب أليانز أرينا معقل العملاق البافاري.

خرجت المباراة قوية ومثيرة طوال فتراتها وشهدت ندية كبيرة من الجانبين خاصة في الشوط الأول الذي انتهى على وقع التعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني مالت السيطرة لصالح بايرن ميونيخ الذي تمكن من افتتاح التسجيل في الدقيقة 61 عبر مهاجمه الكاميروني تشوبو موتينغ بعد أن استغل تمريرة حاسمة من ليون غوريتسكا.

وفي الدقيقة 89 عزز بايرن النتيجة لصالحه بعد أن تمكن البديل سيرج غنابري من تسجيل الهدف الثاني مستغلاً تمريرة حاسمة من البديل الآخر لوروا سانيه.

وبذلك تفوق بايرن في مجموع مباراتي الذهاب والعودة (3-0) إذ كان قد فاز ذهاباً في باريس بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت في الرابع عشر من الشهر الماضي.