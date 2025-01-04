بايدن يمنح ميسي أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة

شفق نيوز/ أعلن البيت الأبيض، يوم السبت، أن الرئيس جو بايدن سيمنح "وسام الحرية الرئاسي" للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي إنتر ميامي لكرة القدم MLS، بين 19 شخصية أخرى سيكرمها.

وتأتي هذه الجائزة تكريما لإسهامات ميسي أسطورة فريق برشلونة، الكبيرة في مجال الرياضة، والتي ألهمت الملايين حول العالم، وأثرت بشكل إيجابي على الرياضة والمجتمع.

يعد وسام الحرية الرئاسي أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة، وهو مخصص فقط "للأفراد الذين قدموا مساهمات مثالية في ازدهار الولايات المتحدة أو قيمها أو أمنها، أو في السلام العالمي، أو في جهود مجتمعية أو عامة أو خاصة ذات أهمية كبيرة".

وسيكون من بين المكرمين الذين سيحصلون على الوسام من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته: هيلاري كلينتون، والمغني والناشط بونو، وأسطورة كرة السلة إيرفين "ماجيك" جونسون، ورئيسة تحرير الموضة الشهيرة آنا وينتور، ونجم كرة القدم ليونيل ميسي، والممثلان دينزل واشنطن ومايكل جيه فوكس، ومصمم الأزياء رالف لورين.

ومن بين الرياضيين الآخرين الذين حصلوا على وسام الحرية الرئاسي في السنوات الأخيرة: تايغر وودز، ميغان رابينو، وبطلا الأولمبياد سيمون بايلز وكاتي ليديكي.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن المكرمين "هم قادة عظماء لأنهم أشخاص صالحون قدموا مساهمات استثنائية لبلادهم والعالم".

وأفاد البيت الأبيض بأن ميسي تم اختياره لمسيرته الرياضية المتميزة، والتزامه الخيري من خلال مؤسسته ودوره كسفير للنوايا الحسنة لليونيسف، فقد برزت مؤسسة اللاعب لدعمها برامج صحة الأطفال وتعليمهم في جميع أنحاء العالم، وهو جهد يكمل تأثيرها كإحدى أكثر الشخصيات تأثيرا في عالم الرياضة.

وانتقل ميسي إلى الولايات المتحدة الصيف الماضي، عندما انضم إلى فريق إنتر ميامي، الذي يشارك في دوري كرة القدم الأمريكي "MLS"، ويساهم في ملكيته الأسطورة الإنجليزية ديفيد بيكهام.

وقاد ميسي فريق ميامي لتحقيق أول بطولة في تاريخه، كأس الدوريات، في عام 2023، لكنهم خرجوا من الدور الأول لملحق الدوري الأمريكي للمحترفين العام الماضي.

وحصل ميسي البالغ من العمر 37 عاما، خلال مسيرة مهنية رائعة مع برشلونة وباريس سان جيرمان وإنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين، على عشرات الألقاب الجماعية والفردية، أبرزها الفوز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات، والتتويج بكأس العالم، والميدالية الذهبية الأولمبية، بالإضافة إلى أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.