بايدن يشيد بأداء المنتخب المغربي "الرائع"

شفق نيوز/ أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن، بالأداء "الرائع" للمنتخب المغربي خلال بطولة كأس العالم 2022، أمس الأربعاء.

ولم يكتف الرئيس الأمريكي جو بايدن باختصار خطابه خلال قمته مع قادة أفارقة بواشنطن أمس، بل شاهد أيضا مباراة المغرب وفرنسا في مونديال قطر وأشاد بأداء "أسود الأطلس" خلال البطولة.

وقال بايدن عبر "تويتر" بعد مباراة نصف النهائي التي انتهت بفوز فرنسا بهدفين مقابل صفر، "لقد كان شرفا عظيما أن أشاهد المباراة إلى جانب رئيس الوزراء المغربي (عزيز) أخنوش. بغض النظر عن الفريق الذي تشجعه، فإن ما حققه هذا الفريق رائع".

وأرفق تغريدته بصورة تظهره جالسا على كرسي ويحيط به قادة آخرون وأمامهم شاشة تبث المباراة عندما كانت النتيجة 1-0 لصالح الفرنسيين.

It was a great honor to watch today’s World Cup match alongside Prime Minister Akhannouch of Morocco.No matter who you’re rooting for, it was remarkable to watch how much this team has been able to achieve. pic.twitter.com/5kC4zkT1HQ