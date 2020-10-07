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بانينكا.. صاحب ركلة الجزاء الشهيرة في العناية المركزة

Category: ريـاضة

Date: 2020-10-07T20:17:37+0000
بانينكا.. صاحب ركلة الجزاء الشهيرة في العناية المركزة

شفق نيوز/ أدخل لاعب الوسط المهاجم في المنتخب التشيكوسلوفاكي لكرة القدم السابق أنتونين بانينكا، المنوطة باسمه الطريقة الشهيرة لتنفيذ ركلات الجزاء، العناية المركزة جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن ناديه السابق بوهيميانز، الأربعاء.

وجاء في تغريدة للنادي عن رئيسه الشرفي "تم نقل أنتونين بانينكا إلى غرفة العناية المركزة اليوم وهو في حالة حرجة".

وأضاف "قاوم، توندو" في إشارة إلى لقبه.

ولد بانينكا في براغ في العام 1948، وفاز بلقب كأس أوروبا مع منتخب تشيكوسلوفاكيا عام 1976 حين سجل ركلة الجزاء الترجيحية الحاسمة على حساب ألمانيا (5-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 2-2) بطريقة خادعة (ساقطة) باتت تعرف باسمه.

فبدلا أن يسدد بقوة في الشباك، خدع بانينكا الحارس بإسقاطه الكرة في منتصف المرمى، وباتت هذه اللمحة الفنية معروفة باسمه، وقد نفذها العديد من اللاعبين من بعده أبرزهم الفرنسي زين الدين زيدان في نهائي كأس العالم 2006 أمام إيطاليا، السويدي زلانان ابراهيموفيتش والإيطالي أندريا بيرلو وغيرهم.

وبعد أن نجحت في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد بعد بداية الجائحة، تشهد جمهورية التشيك راهنا ارتفاعا حادا في الإصابات يوميا، وسجلت الثلاثاء أعلى رقم مع 4457 إصابة.


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