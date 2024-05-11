بانتهاء الجولة 27.. "قوقية" الأفضل و"أبو طبر" يتصدر هدافي "النجوم"

شفق نيوز/ اختارت اللجنة الفنية لدوري المحترفين، في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، لاعب الزوراء حسن عبد الكريم "قوقية" الأفضل في الجولة 27 من دوري النجوم، بعد تألقه وتسجيله هدفين في مرمى نفط ميسان .

واختارت اللجنة، حارس مرمى القوة الجوية محمد حميد الحارس، الأفضل في الجولة 27، بعد أن حافظ على شباكه نظيفة بفضل تصدياته الحاسمة في مباراة فريقه الجوية أمام الحدود التي انتهت لصالح فريقه بثلاثية نظيفة .

هذا وجرى اختيار مدرب النجف عبد الغني شهد، الأفضل في الجولة 27 بعد قراءته الناجحة للمباراة الأخيرة التي فاز فيها النجف على الطلبة بهدفين نظيفين .

إلى ذلك، حافظ أيمن حسين لاعب القوة الجوية، على صدارة الهدافين بعد انتهاء الجولة 27، بتسجيله 23 هدفاً يليه لاعب نفط ميسان علاء الدين الدالي برصيد 17 هدفاً.

بينما، جاء في المركز الثالث، ثلاثة لاعبين ولكل منهم 13 هدفاً وهم محمود المواس ومهند علي من الشرطة، وأوكيكي أوفلابي من النفط، في حين جاء بالمركز الرابع لاعبان بـ12 هدفاً وهما إبراهيم غازي من الحدود، وإبراهيم توميو من نوروز.

وفي المركز الخامس، جاء محمود خليل من الكهرباء برصيد عشرة أهداف، وحسن عبد الكريم من الزوراء سادساً برصيد تسعة أهداف، وبالمركز السابع علي جاسم من القوة الجوية بثمانية أهداف .