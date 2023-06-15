بانتظار مواجهة البرازيل.. منتخب العراق لسلة الكراسي يخسر مباراته الرابعة أمام هولندا

شفق نيوز/ تعرض المنتخب العراقي لسلة الكراسي للخسارة الرابعة أمام هولندا بنتيجة 88 - 29 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس في قاعة المدينة التجارية بمدينة دبي ضمن منافسات كأس العالم الجارية في دبي الإماراتية.

وقال مدرب منتخب العراق لسلة الكراسي عباس خاكي لوكالة شفق نيوز؛ ان "منتخبنا سيلاقي نظيره البرازيلي يوم السبت المقبل".

ورأى خاكي؛ ان "الامر لا يختلف عن سابقه إذ أن منافسنا الفريق الهولندي منتخب كبير ويمتلك لاعبين جيدين وأصحاب قامات طويلة وهم بمواصفات فنية عالية على العكس من لاعبينا الشباب قليلي الخبرة ولا يمكنهم مجاراة منافسيهم في ظل المستوى الفني المتواضع".

واضاف ان "الاداء لم يكن مقنعا ابدا في مباراة اليوم فقد ارتكب لاعبونا أخطاء عديدة نتيجة سرعة التهديف وكنت امل بتغيير الصورة والأداء نحو الاحسن".

وتابع "اعتقد أننا سنواصل العمل برفقة هؤلاء العناصر الشبابية وانا شخصيا ارى بان الامر يحتاج الى فترة زمنية طويلة تمتد الى سنتين تتضمن معسكرات تدريبية ومباريات تجريبية كي نتمكن من تشكيل منتخب قوي جدير بالمنافسة وتمثيل العراق في الاستحقاقات الخارجية المقبلة".