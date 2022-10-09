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"بانتظار قرار الحسم".. تأجيل مباراة الديوانية والحدود ساعة واحدة

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-09T11:17:22+0000
"بانتظار قرار الحسم".. تأجيل مباراة الديوانية والحدود ساعة واحدة

شفق نيوز/ رفضت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، إلغاء مباراة فريقي الديوانية والحدود ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز، بسبب عدم حسم مصير الديوانية بشأن بقائه أم هبوطه لدوري الدرجة الأولى.

وقال امين سر نادي الحدود، حازم تيموز، لوكالة شفق نيوز، ان لجنة المسابقات قررت تأجيل مباراة الحدود والديوانية لمدة ساعة واحدة فقط.

واضاف ان المباراة ستقام عند الساعة الرابعة بدلا من الثالثة عصرا هذا اليوم في نفس ملعب المباراة المقرر وهو ملعب الشعب الدولي.

وجاء التأجيل بعد الإشكالات وعدم وضوح قرار الاتحاد الآسيوي بشأن حسم بقاء نادي الديوانية من عدمه في الدوري الممتاز لغاية الان.

وتنطلق اليوم الأحد منافسات الجولة الاولى من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم 2022-2023.

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