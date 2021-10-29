بانتظار حسم الترخيص.. نادي سامراء يعزو النتائج السلبية إلى اللعب خارج ملعبه

شفق نيوز/ اكد رئيس نادي سامراء صدام عزيز يوم الجمعة، ان اتحاد الكرة العراقي قرر ارسال لجنة خاصة للكشف عن ملعب سامراء للسماح للنادي استضافة مباريات الدوري الممتاز.

وقال عزيز لوكالة شفق نيوز؛ ان الاتحاد وافق على طلب النادي بإرسال ممثلين من لجنة التراخيص في اتحاد الكرة يوم غد السبت للكشف على ملعب سامراء بعد اكمال النقوصات التي اشرت اليها لجنة التراخيص في الاتحاد وبسببها لم يلعب النادي مبارياته على ملعبه.

واضاف ان فريق النادي تعرض لنتائج سلبية في الدوري الممتاز بسبب عدم اللعب على ملعبه إذ يتخذ من ملعب التاجي في بغداد ملعباً له.

وبين ان لعبنا خارج أرضنا كلفنا الجهد والمال وانعكس ذلك على نتائج الفريق ووضعه العام ، موضحاً أن الفريق يجد صعوبة في الإعداد إذ يتدرب على ملعبه ويخوض مباريات الذهاب والاياب خارج ملعبه بسبب عدم سماح الاتحاد لعبنا على ملعبنا .

واشار الى ان ملعب سامراء أصبح جاهزا بعد اتمام كل النقوصات من نصب كراسي المتفرجين ووضع السياج الامني فضلا عن الارضية التي وصفها بأفضل من ارضيات ملاعب عديدة تقام عليها مباريات فرق الدوري الممتاز .

يذكر ان فريق سامراء يخوض مبارياته خارج ملعبه منذ انطلاق الدوري الممتاز لحد الان ويحل بالمركز الأخير في ترتيب الفرق لغاية الجولة السادسة برصيد نقطة واحدة.