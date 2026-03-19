بانتظار أجندة الفيفا.. إلغاء ملفات استضافة كأس آسيا 2031 و2035

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الخميس، إلغاء جميع ملفات الترشح لاستضافة نسختي كأس آسيا 2031 و2035، وذلك في ظل التعديلات المنتظرة على أجندة المباريات الدولية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي من شأنها التأثير على توقيت إقامة البطولات القارية.

ووفقاً لبيان صادر عن الاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز، سيُعاد فتح باب التقديم لاستضافة النسختين في موعد لاحق، بعد اتضاح الرؤية بشكل كامل.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من التغييرات التي يشهدها نظام المسابقات الدولية في السنوات الأخيرة، حيث يسعى “فيفا” إلى إعادة تنظيم روزنامة المباريات بما يضمن توازناً أكبر بين البطولات القارية والعالمية، ويحدّ من ضغط المباريات على اللاعبين والأندية.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أجرى سابقاً تعديلات على مواعيد بعض بطولاته، من بينها نقل كأس آسيا 2023 إلى مطلع عام 2024، في خطوة تعكس مرونة التعامل مع الظروف والمتغيرات الدولية.

ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة منافسة جديدة بين الدول الراغبة في الاستضافة، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بتنظيم البطولات الكبرى في قارة آسيا، وما تمثله من فرص اقتصادية ورياضية كبيرة للدول المستضيفة.