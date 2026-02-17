بانتظار تحديد ملعب بديل .. "ديربي بغداد" خارج ملعب المدينة رسمياً

شفق نيوز- بغداد

أبلغ الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، فريقي الطلبة والقوة الجوية عدم إقامة لقاء "ديربي بغداد" في ملعب المدينة لعدم اكتمال أرضيته.

حيث أبلغ الاتحاد الهيئة الإدارية لنادي الطلبة عدم صلاحية ملعب المدينة في بغداد لمواجهاته المقبلة لحين تجهيز الملعب، وطلب من إدارة النادي اختيار ملعب آخر لاحتضان مباراته المقبلة أمام القوة الجوية.

ومن المقرر أن يستضيف الطلبة يوم الجمعة المقبل فريق القوة الجوية في انطلاق الجولة 19 من دوري نجوم العراق.

ويتصدر فريق القوة الجوية ترتيب فرق دوري النجوم بعد انتهاء الجولة 18 برصيد 40 نقطة، بينما يحتل فريق الطلبة المركز الخامس برصيد 34 نقطة.

وسيرتدي القوة الجوية الزي الأحمر بينما يرتدي الطلبة الأزرق الغامق في المواجهة المرتقبة.