بانتظار المحترفين.. أرنولد يؤجل التجمع ويشيد بموهبة العراقيين

شفق نيوز/ كشف عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم ولجنة المنتخبات خلف جلال، يوم الأربعاء، عن سبب عدم بدء تجمع المنتخب الوطني فور انتهاء الجولة 34 من دوري نجوم العراق يوم الثلاثاء الماضي، استعدادًا لمواجهتي كوريا الجنوبية والأردن ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال جلال لوكالة شفق نيوز، إن مدرب المنتخب العراقي، الأسترالي غراهام أرنولد، فضل أن يبدأ تجمع المنتخب يوم الأحد المقبل في البصرة، عوضاً عن انطلاقه الأربعاء الماضي عقب انتهاء الجولة الأخيرة من الدوري، وذلك بسبب ارتباط اللاعبين المحترفين بمباريات مع أنديتهم خارج العراق، وهم ضمن قائمة المنتخب للمباراتين المقبلتين.

وأضاف، أن أرنولد ارتأى أن يكون التجمع مكتملاً منذ اليوم الأول، ويشمل اللاعبين المحليين والمحترفين معاً، لضمان خوض تدريبات متكاملة تحت إشرافه، مشيراً إلى أن مقر المعسكر سيكون في البصرة.

وأوضح جلال أن المدرب طلب من لجنة المنتخبات في الاتحاد أن يكون التجمع بهذا التوقيت بناءً على قناعاته الفنية، مبيناً أن الاتحاد التزم بتنفيذ خطته، رغم أن هناك إمكانية لإقامة تجمع أولي يضم لاعبي الدوري المحلي مباشرة بعد ختام الجولة 34.

وأشار جلال إلى أن أرنولد عبّر عن إعجابه بأداء لاعبي المنتخب العراقي، مؤكداً أن العراق يمتلك خامات جيدة من اللاعبين المميزين، سواء من المحليين أو المغتربين، وقد اختار الأبرز منهم ضمن القائمة النهائية لمباراتي كوريا الجنوبية والأردن، والتي من المقرر الإعلان عنها اليوم.