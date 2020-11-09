بانتظار "التأشيرة".. سلّة العراق تعسكر في تركيا تحضيرا لنهائيات آسيا

شفق نيوز/ ينتظر وفد المنتخب العراقي بكرة السلة، اكتمال الإجراءات المطلوبة للسفر الى اسطنبول خلال اليومين المقبلين للدخول في معسكر تدريبي يستمر عشرة ايام.

وقال الناطق الاعلامي باسم اتحاد السلة احسان المرسومي لوكالة شفق نيوز، إن "المعسكر يتخلله اجراء عدد من المباريات التجريبية مع عدد من الاندية التركية".

وتابع المرسومي ان "اتحاد السلة ينتظر سمة دخول وفده الى تركيا لاجل الانتظام في معسكر تدريبي يأتي تحضيرا للمشاركة في التصفيات المؤدية الى نهائيات اسيا والتي تضيفها العاصمة البحرينية المنامة .

وأشار الى ان "المنتخب سيخوض لقاءين في البحرين الاول امام البلد المستضيف في السادس والعشرين وامام لبنان في التاسع والعشرين من الشهر ذاته".