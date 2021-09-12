بانتظار الاتحاد الآسيوي.. الدوري العراقي الممتاز يواجه خطر الإيقاف

شفق نيوز/ أكد رئيس لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية، حيدر عوفي، يوم الأحد، أن اللجنة أرسلت كتابا للاتحاد الآسيوي بتأجيل موضوع البت بقرار تسديد ديون اللاعبين، وفي حال لم يتم ذلك فالدوري يواجه خطر الإيقاف.

وقال عوفي لوكالة شفق نيوز، إن "المدة التي طلبتها لجنة المسابقات هي التأجيل شهرين بغية السماح للأندية بتسوية ديونها مع اللاعبين والمدربين كون أغلب الأندية لم تردها مبالغ تتمكن من خلالها التسديد".

وأضاف أن "الأندية لا تعي خطورة الموقف وعليها التصرف بسرعة لحل موضوع ديونها وإلا فالعقوبة الآسيوية ستكون حاضرة"، مشيراً إلى أن "التطبيعية تنتظر الرد الآسيوي بغية العمل وفق ضوءه خلال المدة المتاحة وإلا سيكون الموقف صعب جدا".

وأوضح أن "الاتحاد الآسيوي لا يجامل بمثل هكذا أمور ففي حال عدم التسديد فمن الصعب إقامة الدوري الممتاز للموسم الحالي في العراق".

وختم بالقول "التطبيعية تنتظر وصول الرد الآسيوي خلال الساعات المقبلة ونأمل أن يكون الرد إيجابياً بمنح الأندية المعنية فرصة للملمة الموضوع وحل مسألة تسديد الديون".