بالأسماء.. 10 نجوم سيغادرون ريال مدريد

شفق نيوز- متابعة

كشفت صحيفة إل ديسمارك الإسبانية، يوم الثلاثاء، عن تغييرات واسعة مرتقبة في صفوف ريال مدريد، قد تطال ما لا يقل عن 10 لاعبين مع نهاية الموسم الحالي.

ووصفت الصحيفة المرحلة المقبلة بأنها “صيف حار جداً” في مدريد، في ظل توجه رئيس النادي فلورنتينو بيريز لإجراء إعادة هيكلة شاملة للفريق، رغم استمرار المنافسة على لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وبحسب التقرير، فإن قائمة المرشحين للرحيل تضم أسماء بارزة، من بينها ديفيد ألابا وداني كارفخال وأنطونيو روديغر، حيث يُتوقع عدم تجديد عقودهم، مع وجود احتمال ضئيل لاستمرار روديغر.

كما أشارت إلى أن فران غارسيا وفيرلاند ميندي قد يغادران الفريق، إلى جانب داني سيبايوس، بسبب قلة المشاركة.

وفي خط الوسط، لم يعد إدواردو كامافينغا ضمن العناصر “غير القابلة للمساس”، وقد يرحل في حال وصول عرض مناسب.

أما في الهجوم، فذكرت الصحيفة أن فرانكو ماستانتونو مرشح للخروج على سبيل الإعارة لاستعادة مستواه، وهو ما ينطبق أيضاً على غونزالو غارسيا، خاصة مع احتمالية عودة إندريك هذا الصيف.

وفي مركز حراسة المرمى، قد يفكر أندريه لونين في الرحيل بحثاً عن فرصة أساسية، في ظل صعوبة منافسة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

وختمت الصحيفة بأن هذه التحركات تعكس توجهاً داخل النادي لإعادة بناء الفريق، بعد موسم لم يرقَ إلى مستوى طموحات الإدارة.