بالأسعار الرسمية.. نفاد تذاكر لقاء الأردن والعراق بعد ساعات من طرحها

شفق نيوز/ أعلن المتعهد الرسمي لبيع تذاكر مباريات المنتخب العراقي والاردني المقرر في البصرة الخميس المقبل علي فليح، يوم الاثنين، عن نفاد تذاكر مباراة الفريقين.

وقال فليح لشفق نيوز، إن "التذاكر نفدت بعد ان تم طرحها في الأسواق صباح اليوم، وتم بيعها بالكامل"، مبيناً أن "البيع شهد اقبالاً جماهيرياً واسعاً لاقتناء التذاكر من المنافذ المخصصة في العاصمة بغداد وباقي المحافظات العراقية إضافة إلى محافظة البصرة صاحبة الضيافة".

‏وأضاف: "لقد قمنا ببيع التذاكر بأسعارنا الرسمية فقد شهد هذا اليوم إقبال المواطنين منذ الصباح وقد بيعت التذاكر بالكامل".

وبين: "لقد بعنا تذاكرة واحدة لكل مشجع او اثنين في حال معه عائلته وذلك للتمكن من السيطرة على تجار السوق السوداء وقطع الطريق أمامهم من بيعها بسعر أغلى على المواطنين".

وأشار إلى "إننا كمتعهدين أنهينا التزامنا اما اذا حدث بيع هنا وهناك بدء من يوم غد فنحن غير مسؤولين عما قد يحدث".