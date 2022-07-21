بالأخضر.. طائرة العراق تواجه البحرين غداً (صور)

شفق نيوز / انتهى الاجتماع الفني الأول لبطولة اتحاد غرب آسيا لكرة الطائرة تحت 20 عاماً، يوم الخميس.

وسيخوض المنتخب شباب العراق لكرة الطائرة، مباراة الافتتاح أمام شقيقه البحريني وذلك يوم غد الجمعة، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت العاصمة بغداد، على صالة الأمير نايف، في القطيف السعودية، مرتدياً الزي الأخضر.

وكان وفد المنتخب للطائرة، قد غادر أمس الأربعاء، العاصمة الإيرانية طهران، متوجها إلى مدينة الدمام السعودية، استعداداً للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا، التي ستنطلق منافساتها يوم غد الجمعة.

يذكر أن منتخب شباب العراق لكرة الطائرة، قد وقع في المجموعة الأولى، إلى جانب كل من منتخبات البحرين والأردن والإمارات ولبنان، لمنافسات بطولة اتحاد غرب آسيا للعبة.