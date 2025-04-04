بالوقت القاتل.. الكرخ يخطف 3 نقاط مهمة من النجف بدوري النجوم

‏شفق نيوز/ حقق فريق الكرخ فوزاً قاتلا على ضيفه النجف بهدف وحيد دون رد، مساء الجمعة، ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم .

المباراة التي جرت على ملعب الساحر أحمد راضي عند الساعة الـ6:30 مساءً، ‏انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل الكرخ هدفا قاتلا في الدقيقة الثانية المحتسبة من الوقت بدل الضائع 90+2 عن طريق المحترف ايفياني كليفن .‏

وبهذه النتيجة رفع الكرخ رصيده للنقطة 36 بالمركز التاسع، بينما تجمد رصيد النجف عند النقطة 33 بالمركز 12.

وشهد اللقاء بعد انتهاء المباراة، مشادة كلامية وتشابك بين لاعبي الفريقين وتحديداً قام لاعب النجف احمد مكنزي بضرب لاعب الكرخ يونس غني، مما أدى إلى إصابته وإسقاطه أرضاً.